Вена, , 17:07 — REGNUM Организация стран-производителей нефти (ОПЕК) ожидает небольшого дефицита на мировом рынке нефти в начале 2020 года, 11 декабря передает агентство Reuters.

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, спрос на нефть картеля в 2020 году составит в среднем 29,58 миллиона баррелей в сутки. Это вызовет дефицит в 30 000 баррелей в сутки при сохранении прежних темпов добычи.

Ранее страны ОПЕК и Россия договорились о увеличении сокращений добычи для поддержки нефтяных цен на 500 тыс. баррелей в сутки с 1 января 2020 года.

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