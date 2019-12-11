Вильнюс, , 17:03 — REGNUM Крупнейший в Литве банк SEB сегодня, 11 декабря, представил традиционный анализ литовской экономики, согласно которому финансовое благополучие жителей растёт, однако по-прежнему самой неблагополучной частью общества остаются пенсионеры, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Каждый второй пенсионер утверждает, что ему тяжело купить еду и одежду», — утверждает экономист SEB Тадас Повиляускас.

При этом средняя зарплата в третьем квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличилась с 728 до 834 евро «на руки». Средняя пенсия выросла с 338 евро до 365 евро. Но выросла и безработица — с 5,9% до 6,1%.

Согласно исследованию, жители Литвы не склонны к накоплениям, а большинство не ожидает финансовых потрясений — 55% уверены, что их заработная плата не изменится, 20% считают, что зарплата вырастет, у 11% опрошенных не было своего мнения и только 15% беспокоятся, что зарплата уменьшится.