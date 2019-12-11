Липецк, , 17:03 — REGNUM В Липецкой области стартовала программа по наставничеству для начинающих предпринимателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Более 30 опытных представителей делового сообщества Липецкой области в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» включились в программу по наставничеству для начинающих бизнесменов. В ходе обучающего семинара были представлены основные инструменты, которые помогут наставникам взаимодействовать с начинающими предпринимателями, сообщили в региональном управлении по развитию малого бизнеса.

По словам экспертов, 80% бизнесов закрываются в первый год работы, если не получают поддержки. Состоявшиеся предприниматели не понаслышке знают, как трудно делать первые шаги в бизнесе, и они готовы делиться своим опытом с новичками. По итогам обучающего семинара предприниматели получили сертификаты и заключили соглашение о наставничестве с управлением по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, которое является организатором проекта. 16 и 17 декабря наставники примут участие в конкурсе бизнес-идей. В 2020 году они будут работать с начинающими предпринимателями как в команде, так и индивидуально, уточнили в управлении.

«В Липецкой области созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей, работают несколько программ содействия начинающим предпринимателям. А вместе можно преодолеть любые трудности», — считает глава Липецкой области Игорь Артамонов.