Рига, , 16:56 — REGNUM Через порты Латвии за первые 9 месяцев текущего года было перевалено 47 млн тонн грузов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 г. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, Рижский свободный порт, по-прежнему, самый большой латвийский порт, хотя и здесь в этом году наблюдается падение грузооборота на 10%. На 3,8% упал поток грузов в порту Лиепаи. Только Вентспилсу, за счёт обработки сыпучих грузов, удалось поднять объём перевалки на 10%.

Сотрудники СМИ считают, что фактическая национализация портов Риги и Вентспилса, а также ограничительные меры США сделают падение объёмов ещё стремительнее.

Общий вклад транзитной отрасли в ВВП Латвии снизился с 20% в 2000-м до 4% в 2019-м. Объем морского и железнодорожного транзита снижается в течение 19 лет.