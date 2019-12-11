Москва, , 16:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов и мэров на местах чутко отзываться на просьбы ветеранов, проживающих в регионах. Об этом он заявил на заседании оргкомитета «Победа».

"Руководители регионов и уж тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке», — сказал Путин.

Он напомнил о том, что в 2020 году состоится юбилейная, 75-я годовщина со Дня Победы, посему необходимо ликвидировать формальность и равнодушие в рамках организации различных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в ходе заседания СПЧ президент подчеркнул, что власти всегда стараются пригласить на парад Победы максимальное число ветеранов войны.

«Мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы их не можете не видеть на трибунах», — сказал Путин.