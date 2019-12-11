Брюссель, , 16:43 — REGNUM Выйти к 2050 году на «нейтральный» показатель выбросов в атмосферу — задача, важность которой можно сравнить с высадкой человека на Луне, заявила в среду, 11 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это будет наш «человек на Луне», сказала фон дер Ляйен, добавив, что нужно «примирить экономику с нашей планетой», а в борьбе за сокращение выбросов создавать тем не менее рабочие места.

Новый «зеленый проект» ЕС предполагает двукратное сокращение нынешнего объема выбросов к 2030 году и выход на «нулевой» показатель выбросов к 2050 году.