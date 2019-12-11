Рига, , 16:41 — REGNUM Латвийское государство фактически игнорирует любую «инновационную деятельность». Об этом сообщил доктор экономических наук Дайнис Зелменис в эфире радио «Балтком».

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в ходе утверждения бюджета-2020 утверждал, что политика правительства нацелена на приближение страны к модели благосостояния скандинавских стран.

Однако, отмечает ученый, если Финляндия выделяет на научные изыскания 3,9% ВВП, что позволяет этой небольшой стране создавать уникальную продукцию и занимать нишу на мировом рынке, Швеция финансирует науку в размере 4,3% ВВП, то Латвия всего 0,5%.

«В этом смысле Латвии до Швеции, как до Солнца», — сказал Дайнис Зелменис.