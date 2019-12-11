Киев, , 16:39 — REGNUM Укрепление гривны — это в том числе доверие к нашей национальной валюте, заявил на брифинге сегодня, 11 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук заявил, что укрепление гривны — это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче, но плохо для экспортеров.

Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.

«С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета… Мы сейчас делаем всё для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее», — заявил Гончарук.

Что же касается проблем экспортеров, премьер отметил, что в правительстве понимают это негативное влияние и ищут возможность уменьшить этот курсовой негатив.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 23,69 грн. Последний раз столь высоким курс гривны был почти 4 года назад — в январе 2016 г. При этом в госбюджет-2019 заложен курс гораздо ниже — 29,4 грн. Нацбанк уже заявил об убытках за 9 месяцев нынешнего года в размере 12,3 млрд грн из-за радикального укрепления курса гривны.