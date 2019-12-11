Вена, , 16:36 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила свой прогноз по среднему уровню добычи нефти в России в 2019 году до 11,43 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 11 декабря ежемесячном докладе организации.

Ранее ОПЕК прогнозировала добычу нефти в России в текущем году на уровне 11,41 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз повышен на 20 тысяч баррелей.

В 2018 году, согласно докладу организации, средняя добыча нефти в России составила 11,35 млн баррелей в сутки. Исходя из последней оценки, по итогам 2019 года показатель возрастёт на 0,7%.

Прогноз ОПЕК по добыче нефти в России на 2020 год оставлен прежним — 11,5 млн баррелей в сутки.