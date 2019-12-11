Турин, Италия, , 16:25 — REGNUM В среду, 11 декабря, возобновились работы по строительству скоростной железной дороги между Турином и Лионом на итальянском участке будущей трассы.

Ранее парламент Италии отклонил предложение об отмене реализации этого проекта.

Споры о реализации этого проекта продолжались больше года. Сторонники проекта считают, что он улучшит логистическую ситуацию в стране. Противники — что он станет бессмысленным вложением огромных средств в условиях, когда полноценное железнодорожное сообщение в некоторых регионах страны отсутствует.

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