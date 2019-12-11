Рига, , 16:25 — REGNUM В начале 2019 года число налогоплательщиков Латвии, речь о предприятиях, составляло 198 603 компании. В это время количество чиновников равнялось 286 000 человек, из которых 63 000 числились в различных общественных организациях и фондах. Об этом сообщает портал Press.lv.

В 2018 году рассматривая положение дел в ЕС в области государственного управления эксперты Всемирного банка поместили Латвию на 24-е место среди 28 стран Европейского союза.

Оппозиционный депутат латвийского Сейма из фракции «Согласие» Любовь Швецова заявила журналистам, что рост ВВП Латвии обеспечивается исключительно за счёт распределения «фондов ЕС внутри экономики страны». Это и поддерживает необходимый для роста уровень внутреннего спроса, считает она.

Однако, если по мнению Швецовой, заглянуть в будущее, становится очевидным, что на поддержание жизнедеятельности этих объектов у государства не хватит средств. Особенно, с учётом демографической ситуации, когда ежегодная убыль населения фиксируется в размере 10 000 человек.

По ее словам, более трети ВВП Латвии формируют еврофонды.

«Получается, что деньги осваиваются, но на их базе не создается настоящая, способная к самостоятельному развитию экономика», — отметила депутат.