Симферополь, 11 декабря 2019, 16:51 — REGNUM Городские чиновники оставили симферопольских преподавателей музыкальных, художественных, хореографической школ и школы искусств без стимулирующих выплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря рассказала крымский педагог Елена П.
По её словам, из-за мизерных зарплат, учителя вынуждены работать на 1,5−2 ставки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе заявили, что начальник департамента финансов администрации города Виктория Надолинская отказывается согласовывать постановление об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, направленное на повышение и так мизерной зарплаты работников учреждений культуры.
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