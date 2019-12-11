Симферополь, , 16:51 — REGNUM Городские чиновники оставили симферопольских преподавателей музыкальных, художественных, хореографической школ и школы искусств без стимулирующих выплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря рассказала крымский педагог Елена П.

«В департаменте финансов администрации города решили на нас сэкономить. Из всех городов полуострова только у нас не приняли постановления об оплате труда работников детских музыкальных, хореографических, художественных школ, создав невыносимые условия труда», — сообщила педагог, отметив, что не хочет публиковать свою фамилию, поскольку опасается административного давления после сделанных заявлений.

По её словам, из-за мизерных зарплат, учителя вынуждены работать на 1,5−2 ставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе заявили, что начальник департамента финансов администрации города Виктория Надолинская отказывается согласовывать постановление об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, направленное на повышение и так мизерной зарплаты работников учреждений культуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Симферопольские чиновники экономят на нравственном воспитании детей