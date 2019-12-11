Курган, , 16:19 — REGNUM Из Кургана с января 2020 года начнут летать авиарейсы до Сургута и Ханты-Мансийска. С 11 декабря 2019 года открыта продажа билетов на эти рейсы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Полёты будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр» на воздушных судах АTR-72 500 на 70 мест.

В Сургут из Кургана можно будет улететь с 12 января еженедельно по четвергам и воскресеньям в 19:40 по местному времени (17:40 мск). Стоимость авиабилета — от 3 342 рублей до 5 342 рублей.

В Ханты-Мансийск из Кургана рейсы стартуют с 16 января еженедельно по четвергам с вылетом в 12:50 по местному времени (10:50 мск). Стоимость авиабилета — от 3 376 рублей до 4 342 рублей.

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