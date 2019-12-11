Москва, , 16:14 — REGNUM Инфляция в России за период с 3 по 9 декабря составила 0,1% после нулевого показателя неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с начала декабря потребительские цены, по оценке ведомства, выросли в среднем на 0,1%, с начала текущего года — на 2,8%.

За последнюю неделю цены на сахар-песок снизились на 1,3%, пшено — на 1,0%, свинину и вареную колбасу — на 0,2%.

В то же время куриные яйца подорожали на 1,7%, гречневая крупа — на 1,6%, мясные консервы и чёрный чай — на 0,4%, молоко, сливочное масло, творог и сычужные сыры — на 0,3%, маргарин, макаронные изделия и шоколадные конфеты — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1%, в том числе огурцы стали дороже на 3,3%, помидоры — на 2,3%. При этом капуста белокочанная подешевела на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,3%.