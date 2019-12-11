Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года. Об этом сообщает 11 декабря РБК со ссылкой на оценку экспертов. Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве.

Строительство в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн рублей находятся в стадии банкротства. В их числе несколько крупных игроков строительного рынка, с оборотом в 1−1,7 млрд рублей, таких как ООО «СВБилдинг», ГК «Союз-Техно», ООО «Росстроймонтаж», дочерняя компания холдинга «Р-Индустрия» — «Р-Путь», ЗАО «ТО-3» (структура «Метростроя»), ООО «Стройконстанта» и «дочка» холдинга «Монолит» — «Евромонолит».

"Предложенные услуги в сфере генподряда заметно превышает спрос, снижается рентабельность бизнеса», — прокомментировал сложившуюся ситуацию гендиректор ИСК «Петрополь» Марк Лернер.

Другой эксперт связывает эту статистику с сокращением объема строительства промышленных и офисных объектов. Что касается жилого строительства, то там число подрядчиков до конца года сократиться на 15−20%по сравнению с предыдущим годом.

«Причины сокращения — это общее «обеление» экономики, ужесточение законодательства и требований надзорных органов, ужесточение требований к генподрядчикам, связанное в том числе с введением проектного финансирования», — пояснила РБК гендиректор «ЭталонСтрой» Наталья Ловцевич.

Добавим, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил свою отрицательную позицию относительно планов Минстроя по возведению в Северной столице 25 млн кв. метров жилья к 2024 году, заявив что город нуждается лишь в 18,9 млн кв. метров.

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