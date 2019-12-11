Симферополь, , 16:14 — REGNUM Новый медцентр «Крымская республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко» под Симферополем могут не успеть сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 декабря в пресс-службы главы Крыма Сергея Аксёнова.

«Есть нюансы. Часть оборудования в новом медицинском центре будет импортная, и, если его успеют поставить, то есть шансы, что он будет открыт в этом году», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил о том, что строительство нового медцентра под Симферополем подорожало на 450 миллионов рублей.

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