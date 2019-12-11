Москва, , 16:01 — REGNUM Котировки нефти марки Brent продолжают обхаживать поддержку в $64,50, подтверждая не случайный характер преодоления этого уровня после подведения итогов саммита ОПЕК+ в Вене, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Тогда этот уровень служил серьезным уровнем сопротивления, однако, после того как Саудовская Аравия согласилась пойти на дополнительное добровольное ограничение в 400 тыс. баррелей в сутки в качестве стимула для Ирака, Нигерии и Анголы выполнять свои квоты в полном размере, нефтяные «быки» перешли к новому штурму, который оказался успешным.

Они по-прежнему сохраняют контроль над ситуацией, поскольку в целом картина не изменилась — на рынках продолжают верить в то, что Трамп 15 декабря не станет повышать пошлины на китайские товары, а «первая фаза» торгового соглашения рано или поздно будет подписана.

Однако прежде чем начать новый импульс вверх рынку нужен повод. Статистика по запасам от Американского института нефти, которая вопреки ожиданиям сокращения на 2,8 млн баррелей в сутки показала их прирост на 1,4 млн баррелей в сутки заставила усомниться в том, что и ожидания в отношении цифр от минэнерго США корректны.

Данные выйдут в среду в 1830 по мск. До этого времени котировки марки Brent будут испытывать притяжение поддержки в $64,50. Затем либо сразу, либо через скоротечное обновление внутридневных минимумов произойдет возвращение на траекторию роста.

У нефти стоят цели — выше отметки $65,70−68,00 и $70, достижение которых будет зависеть от прогресса в торговых переговорах и статистики по добычи странами нефтяного картеля», — полагает эксперт.

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