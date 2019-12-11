Москва, , 15:52 — REGNUM Российская валюта незначительно дешевеет в условиях низкой активности на рынке в преддверии важных событий текущей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Инвесторы предпочитают не совершать сделок до того как станут известны результаты заседаний ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ. Ожидается, что западные центробанки не изменят текущую ДКП, тогда как единого мнения касательно заседания отечественного регулятора нет.

13 декабря ЦБ РФ с одинаковой вероятностью может как снизить ключевую ставку на 0,25%, так и оставить показатель без изменения. В условиях текущего «тонкого» рынка усилилось негативное влияние на курс операций Банка России в рамках бюджетного правила, ежедневный объем которых составляет около 12,1 млрд рублей.

Дополнительным негативом служит снижение нефтяных котировок на фоне роста запасов сырья в США: согласно Американскому институту нефти, они увеличились на 1,41 млн баррелей.

Дальнейшая судьба нефтяных цен будет зависеть от сегодняшней публикации данных минэнерго США. Если ведомство подтвердит факт увеличения запасов в стране, то распродажи на рынке значительно усилятся.

Важную роль будет играть голосование в спец комитете Сената США по новым антироссийским санкциям. Вероятность ввода жестких ограничений крайне мала.

А значит в отсутствие неприятных сюрпризов инвестиции в отечественные бумаги должны будут возобновиться 12 декабря. Курс рубля ожидается вблизи отметки в 63,50 за доллар», — полагает эксперт.

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