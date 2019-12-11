Москва, , 15:51 — REGNUM Цены на региональные авиаперелёты должны поддерживаться на адекватном и посильном для граждан уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 11 декабря на совещании с членами правительства.

«Стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан», — сказал глава государства и добавил, что таково условие успешной работы и развития региональных воздушных перевозок.

Путин отметил также, что для перемещения между регионами пассажирам приходится летать через Москву. Необходимо разработать маршрутные сети и расширить магистральную инфраструктуру путем развития аэропортов, строительства взлетно-посадочных полос и других мер, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября вице-премьер Максим Акимов доложил президенту, что объём авиаперевозок в России вырос на 10%.

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