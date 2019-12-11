Москва, , 15:47 — REGNUM Региональные авиаперевозки будут развиваться только при условии посильной для граждан стоимости авиабилетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин 11 декабря на совещании с членами правительства.

«Стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин отметил, что сейчас пассажиры для перемещения из одного региона в другой вынуждены летать транзитом через Москву.