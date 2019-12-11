Москва, , 15:43 — REGNUM Новости об Общественной палате РФ в последнее время стали заметнее в СМИ и социальных сетях. По-видимому, организация наняла талантливого специалиста в области связей с общественностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PRИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя исследование о размере справедливой зарплаты в России.

«Качество подаваемой информации о комфортном уровне доходов российских граждан оставляет желать лучшего. Сайт ОП РФ малопосещаемый и плохо индексируемый, выборка в 600 человек, анонимно опрошенных на сайте организации, не впечатляет.

Очень жаль, что ведущие СМИ подхватили новость, а не задали неудобные или просто уточняющие вопросы — кто все эти респонденты, из каких регионов?

В мае «Ромир» выяснил у 2100 россиян, что на семью из трех человек им было бы достаточно 80 — 120 тыс. рублей. По сути, новые исследования повторяют печальную статистику бедности и кротости населения.

Вызывает сожаление, что российскому правительству так повезло с жителями страны — граждане, действительно, не имеют высоких ожиданий в уровне жизни, им комфортно жить скромно, почти в нужде.

Это странно, но удобно для безболезненных решений бюджетных вопросов. Во многих регионах России у людей нет потребности в излишних расходах, они кроткие и неприхотливые по жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Общественной палаты РФ, работающий человек в России должен получать минимум 50 тыс. рублей, так посчитали 35% опрошенных.

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