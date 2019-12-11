Рязань, , 15:44 — REGNUM Самая крупная на европейской части России мега-ферма открылась 11 декабря в селе Ольхи Щацкого района Рязанской области. Ферма стала и самым большим животноводческим предприятием региона — комплекс рассчитан на шесть тысяч коров, а также предусмотрены площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 7,8 тысячи голов, сообщили в пресс-службе правительства области.

С мая по октябрь 2019 года из Европы на комплекс завезли нетелей голштинской породы, все животные успешно прошли карантинные мероприятия. Проектная мощность мега-фермы составляет 54 тысячи тонн молока в год, всё максимально компьютеризировано и автоматизировано, создано около 240 рабочих мест. Проект реализован ООО «Ока Молоко», входящим в Группу компаний «ЭкоНива — АПК», инвестиции превысили четыре млрд рублей.

«Инвестпроект «ЭкоНива» — яркий пример эффективной работы в АПК и отличный опыт использования передовых технологий и инноваций в управлении сельхозпроизводством, который обязательно нужно тиражировать. Мы рады, что наше сотрудничество с агрохолдингом даёт положительные результаты, которые на практике трансформируются в такие животноводческие объекты», — сказал на открытии комплекса губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Рязанская область по объёму производства молока занимает четвёртое место в ЦФО. До 2025 года в регионе предполагается создать комплекс из шести мегаферм на 18,7 тысяч голов дойного стада. Общий объем инвестиций составит более 18 млрд рублей. В общей сложности будет создано порядка 700 новых рабочих мест. Выход комплексов на проектную мощность позволит получать до 280 тысяч тонн молока в год.