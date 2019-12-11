Одесса, Украина, , 15:41 — REGNUM Правительство Украины выделило около 4 млн гривен ($168 тысяч) для выплаты компенсаций пострадавшим при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, и ликвидации его последствий. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба кабинета министров Украины.

«Инициатива правительства предусматривает выделение по 200 тыс. гривен ($8,4 тыс.) каждой из семей, чьи родственники погибли во время пожара в одесском колледже, и по 50 тыс. гривен ($2,1 тыс.) травмированным во время пожара», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем сообщается, что ещё 315 тыс. гривен ($13,3 тыс.) предполагается направить на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара. При этом уточняется, что общая сумма выделенных средств на указанные цели составляет 3 млн 965 тыс. гривен ($167,7 тыс.).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тела пяти из двенадцати погибших из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса остаются на данный момент не опознанными.