Симферополь, , 15:46 — REGNUM Строительство нового многофункционального медцентра имени Семашко в Симферополе подорожало на 450 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 декабря в пресс-службы главы Крыма Сергея Аксёнова.

«В общем увеличение стоимости проекта составляет 450 млн рублей. Мы на следующей неделе выезжаем туда с комиссией, я тоже буду участвовать. Посмотрим степень готовности, она на самом деле отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сообщил журналистам, что новый многофункциональный медцентр им. Семашко в Симферополе с высокой долей вероятности не будет сдан в эксплуатацию вовремя, в декабре 2019 года, поскольку подрядчик допустил серьёзное отставание по всему фронту работ, общей стоимостью 8,4 млрд рублей.

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