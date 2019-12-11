Москва, , 15:27 — REGNUM По итогам ноября 2019 года доля спортивно-утилитарных автомобилей (сегмент SUV) на российском автомобильном рынке составила 51,02% от продаж всех машин. Об этом 11 декабря сообщает «Автостат Инфо».

Всего в ноябре российские автолюбители купили 68 767 автомобилей сегмента SUV. Это на 1,25% меньше прошлогоднего результата. При этом продажи машин B-сегмента уменьшились на 17% по сравнению с 2019 годом и составили 24 047 экземпляров. Доля этого сегмента в общих продажах равна 17,84%.

Что касается C-сегмента, то здесь продажи в ноябре снизились на 20,7% и составили 14 844 авто.

Напомним, за девять месяцев текущего года лидером по продажам спортивно-утилитарных автомобилей в РФ стал корейский бренд Hyundai. За отчётный период в нашей стране было продано 76,2 тыс. машин сегмента SUV данной компании.

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