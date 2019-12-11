Варшава, , 15:16 — REGNUM Крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания Orlen потребовала от российской стороны компенсации за загрязненную нефть. Об этом 11 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«PKN Orlen направила запрос российской стороне, требуя компенсации за загрязненную нефть», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики.

В России по данному факту было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

Читайте также: Польша получила часть компенсации из-за недопоставки нефти по «Дружбе»