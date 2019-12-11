Москва, , 15:16 — REGNUM США грозит Вьетнаму санкциями за большой профицит торговли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявила председатель парламента Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Товарооборот Вьетнама и США сейчас составляет примерно 65 млрд долларов. Президент Трамп этим очень недоволен, и он хочет включить Вьетнам в список стран с большим профицитом торговли с США и угрожает нам различными санкциями», — отметила председатель парламента Вьетнама.

Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского диалога и законодательного сопровождения российско-вьетнамских проектов. Председатель парламента Вьетнама отметила схожесть позиций стран по многим вопросам внешней политики, включая неприятие санкции со стороны США в отношении ряда государств.

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