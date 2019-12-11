Сеул, , 15:11 — REGNUM Южнокорейская компания Hanhwa System намерена выйти на рынок аэротакси. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания инвестирует 29,8 млрд вон (~$25 млн) в американскую компанию Overair. Инвестиционный контракт Hanhwa System был одобрен Комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS) 6 декабря.

Известно, что посредством данных инвестиций южнокорейская компания приобрела 30% акций Overair. Отметим, что в июле текущего года представители Hanhwa System и Overair объявили о партнерстве.

Как сообщили в компании Южной Кореи, инвестиции будут направлены в проект по разработке аэротакси «Butterfly». «Butterfly» представляет собой транспортное средство, использующее в качестве основного источника энергии электричество, способное осуществлять взлет и посадку вертикально к поверхности, как вертолет.

Согласно проекту, транспортное средство сможет перевозить до пяти человек (включая водителя), летая на высоте около 100 км и развивая скорость до 240 км/ч.