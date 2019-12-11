Москва, , 15:10 — REGNUM По итогам ноября 2019 года на автомобильном рынке России дилеры реализовали 1182 новых автобуса, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего за последний месяц осени в РФ продажи российских автобусов сократились до 1010 единиц — на 9,2%. При этом их доля на авторынке снизилась до 85,4%. Объем продаж автобусов иностранных брендов соответственно вырос на 77,3% по сравнению с результатом 2018 года. В числовом выражении он составил 172 единицы, а их доля в общем объёме продаж составила 14,6%.

На первом месте по количеству проданных в ноябре автобусов отечественная компания «ПАЗ» — 551 единица. На втором месте компания «НЕФАЗ» (210 ед.). Тройку лидеров замыкает бренд «ЛИАЗ». За месяц компания продала 122 единицы новых автобусов, что на 35% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, в октябре текущего года в России было реализовано 1166 новых автобусов, что на 3,6% больше результата 2018 года.

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