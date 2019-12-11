Москва, , 15:04 — REGNUM Тема справедливых зарплат и неравенства доходов, поднятая Общественной палатой РФ, в обществе актуальна, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, комментируя исследование о размере справедливой зарплаты в России.

«Опрос Общественной палаты проводился в форме онлайн-голосования поэтому не может иметь репрезентативный характер. Так, неизвестно то, как распределилась доля между жителями различных регионов и каков их социальный портрет. Также нет достоверной картины и в отношении восприятия минимального уровня справедливого дохода.

Больше всего респондентов (35%) посчитало таковым сумму свыше 50 тыс. руб., однако в самом исследовании не было градации выше этого рубежа (для кого-то это может быть 60 тыс. руб., для кого-то и 100 тыс. руб. и 200 тыс. руб. и выше). Поэтому сами исследователи отметили, что полученные данные могут использоваться только в обобщенном виде.

В то же время поднятая Общественной палатой тема неравенства доходов в обществе актуальна, и ситуация, действительно, выглядит непростой.

Согласно оценкам Росстата, коэффициент Джини, который его измеряет, варьируется от 0,335 в Карелии до 0,419 в Москве и 0,423 в Ямало-Ненецком автономном округе при том, что в позднесоветские годы значение показателя не превышало 0,29. Тем не менее еще десять лет назад до мирового кризиса 2008 года неравенство было еще выше.

Наличие такой диспропорции в доходах делает общество более фрагментарным и неустойчивым, делает его более уязвимым для популистских идей, реализация которых может сильно навредить экономике. Это может дестимулировать, понизить производительность труда наименее обеспеченных граждан, отчего пострадает экономика в целом.

Но важно и не перегнуть палку с учетом открытых границ как для работников, так и для капитала. Введение прогрессивной шкалы налогообложения с более-менее взвешенными ставками налога и уровнями налогооблагаемого дохода может уменьшить разницу между бедными и богатыми.

Но не всегда это приносит благо — так во Франции с приходом к власти социалистов и введением «драконовских» ставок богатые люди просто перерегистрировались во франкоязычной Бельгии и теперь налоги на их доходы получает не Париж, а Брюссель. Возможен и простой «уход в тень», на чем время от времени попадаются знаменитости и бизнесмены во многих развитых странах.

Поэтому помимо перехода к прогрессивной шкале налогообложения нужно улучшать качество социальной политики, так как далеко не всегда оказываемая государством помощь носит адресный характер. В России каждый восьмой житель находится за чертой бедности, при этом по данным Росстата высока и дифференциация.

Так в городах этот показатель составляет 8,1%, а в селе — почти 25%. Разнится картина и по федеральным округам: в Центральном округе — это 7,1%, а по Северному Кавказу — 28,2%. А это уже требует внесения корректив и в целом в рамках региональной политики», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, работающий человек в России должен получать минимум 50 тыс. рублей, так посчитали 35% опрошенных в рамках исследования Общественной палаты РФ.

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