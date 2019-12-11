Улан-Батор, , 14:57 — REGNUM Монголия с января по ноябрь 2019 года экспортировала 34,8 млн тонн угля. Об этом свидетельствует статистические данные Главного таможенного управления Монголии.

Власти страны поставили задачу за год продать за рубеж 42 млн тонн угля, но в течение ноября экспортировали лишь 2,5 млн тонн.

По данным Главного таможенного управления, сумма экспорта угля по состоянию первых 11 месяцев этого года составляет 2,94 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 326,8 млн долларов или 1,4 млн тонн угля.

Отмечается, что более 98% экспорта угля направлено в Китай.

Экспорт Монголии сырой нефти составил 5 997 тысяч баррелей на сумму 334,8 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем вырос на на 329 тысяч баррелей.За 11 месяцев 2019 года Монголия экспортировала 630,9 тысяч тонн плавкивого шпата. Доходы Монголии от экспорта флюорита составили 187,2 млн долларов США, что больше на 138,5 тонн или 21,4 млн долларов.

За указанный период 23,8 процентов флюорита было экспортировано в Россию, а 76,0 процентов в Китай.