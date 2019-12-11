Таранто, , 14:54 — REGNUM Вероятность прекращения работы завода Arcelor Mittal в Таранто стала еще выше, передает Il Primato Nazionale в среду, 11 декабря.

В ближайшее время предполагается остановить вторую доменную печь предприятия, в профильном профсоюзе считают, что это верный признак грядущей приостановки работы всех итальянских предприятий Arcelor Mittal.

В конфедерации профсоюзов в свою очередь отмечают, что решение Arcelor Mittal может негативно отразиться на всей отрасли металлургии в Италии, под угрозой окажутся не только 300 тысяч работников, занятых в этой сфере, но и само существование отрасли в Италии.

Как сообщалось ранее, руководители Arcelor Mittal ссылаются на неблагоприятную ситуацию на рынке и готовятся к сокращению деятельности своего предприятия либо к уходу из Италии. Профсоюзы, а вместе с ними и правительство, пытаются убедить компанию выполнять взятые на себя обязательства (не останавливать деятельность предприятия и не увольнять рабочих), но пока безуспешно.

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