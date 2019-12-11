Киев, 11 декабря 2019, 14:54 — REGNUM Министерство финансов Украины на очередном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,385 млрд грн.
Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Украинский минфин средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 294, 966 и 1442 дня с доходностью 13%, 12,05% и 11,70% годовых соответственно.
Отдельно ведомство подчеркивает, что размещение государственных облигаций в иностранной валюте не проводилось.
6 декабря украинский Нацбанк обнародовал данные, согласно которым объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины составляет 106,1 млрд гривен. Регулятор отметил, что объем вложений нерезидентов в государственные бумаги Украины по сравнению с началом года вырос почти в 17 раз. Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 13%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.