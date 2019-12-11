Нур-Султан, , 14:53 — REGNUM В Казахстане создано национальное объединение производителей легкой промышленности Qaz Textilе lndustry, в которое вошли около 100 предприятий, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Объединение было создано 11 декабря на первом съезде производителей легкой промышленности Казахстана. Qaz Textilе lndustry займется развитием производственной кооперации, а также созданием производственных цепочек связи.

Планируется, что за счет консолидации отрасли удастся повысить конкурентоспособность и качество казахстанской продукции, усилить ответственность производителей перед потребителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Нур-Султане прошел первый съезд производителей легкой промышленности Казахстане. Заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Азамат Аскарулы заявил, что доля экспорта товаров в сфере экспорта составляет всего 10%.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан экспортировал 10% продукции в сфере легкой промышленности