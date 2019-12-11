Москва, , 14:52 — REGNUM Вопрос о переименовании молочных продуктов с растительными жирами пока только обсуждается и пока непонятно, будет ли по итогам обсуждения принято какое-либо решение и какое, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя переименование молочной продукции.

«Одно очевидно — изменения затронут в основном производителей молочной продукции, так как розничные ретейлеры уже давно разделяют молочную продукцию с различным содержанием растительных и животных жиров.

Магазины устанавливают на разные полки или маркируя её соответствующими знаками: ЗМЖ (с заменителем молочного жира) и БЗМЖ (без заменителя молочного жира).

При этом данное нововведение, если оно будет принято, вряд ли заметно отразится на стоимости продукции.

Для производителей это разовые затраты — им придется внести незначительные изменения в технологическое оснащение по упаковке и маркировке продукции, а у ретейлеров уже давно данная практика применяется», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для молочных продуктов, содержащих растительные жиры, могут ввести новые названия. Соответствующие изменения обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте.

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