Бишкек, , 14:48 — REGNUM Парламент Киргизии сегодня, 11 декабря, одобрил в третьем (финальном) чтении законопроект о внесении изменений в закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Депутаты большинством голосов поддержали введение обязательного страхования для следующих категорий лиц:

для владельцев и водителей автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах — с 1 января 2020 года;

для владельцев автотранспортных средств, используемых для перевозок грузов или пассажиров — с 1 января 2020 года;

для автотранспортных средств, находящихся в собственности или во владении юридических лиц — с 1 января 2020 года;

для автотранспортных средств государственных органов и органов местного самоуправления — с 1 марта 2020 года;

для владельцев частных автотранспортных средств и автолюбителей — с 1 января 2021 года».

ИА REGNUM напоминает, что изначально закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев» в Киргизии должен был начать действовать с 7 февраля 2016 года.

Однако, парламент и правительство решили перенести вступление в силу закона об ОСАГО на более поздние сроки — из-за опасений, что более раннее его внедрение может привести к возникновению социального взрыва.