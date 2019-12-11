Бишкек, , 14:46 — REGNUM За десять месяцев 2019 года камеры «Безопасного города» зафиксировали 448 тысяч нарушений правил дорожного движения в столице Киргизии. Об этом сегодня, 11 декабря, на заседании парламента заявил замглавы госавтоинспекции Иманалы Саркулов, передает «Kaktus.media».

По его словам, в итоге водители заплатили 534 млн сомов (486 млн рублей) штрафов.

Рассказывая о распределении денег, поступивших от уплаты штрафов за нарушение ПДД, Сарыкулов уточнил, что по 25% от этих средств получат столичная мэрия и министерство транспорта — на содержание дорог.

Кроме того, 25% передадут министерству здравоохранения Киргизии — на развитие службы «скорой помощи».

Еще 15% направят на развитие и расширение проекта «Безопасный город», 5% поступит госкомитету нацбезопасности за обеспечение информбезопасности, а оставшиеся 5% — в государственный бюджет.