Архангельск, , 14:42 — REGNUM С нового года в Архангельской области размер материальной помощи малоимущим увеличат до 80 тысяч рублей. Соответствующее решение сегодня приняли депутаты регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Размер соцпомощи на основании социального контракта в настоящее время составляет 25 тысяч рублей.

«Данная выплата не индексировалась с 2013 года, и это хорошая возможность поддержать социально незащищенные категории граждан. Социальный контракт — это единственный сегодня способ реализовать свои планы, не обращаясь в кредитные организации», — подчеркнула депутат областного собрания Ирина Фролова.

В первую очередь такую помощь получат женщины, воспитывающие детей до трех лет и многодетные матери. Помощь будет оказываться не ежеквартально.

Напомним, социальный контракт — это мера поддержки социально уязвимых граждан, цель которой — помочь человеку или семье выйти из трудной жизненной ситуации и улучшить качество жизни. При этом доход получателей должен быть меньше прожиточного минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума в Архангельской области составляет чуть боле 14 тысяч рублей. Добавим, что в 3 квартале среднедушевой доход населения области составил 35,2 тысячи рублей, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.