Архангельск, 11 декабря 2019, 14:42 — REGNUM С нового года в Архангельской области размер материальной помощи малоимущим увеличат до 80 тысяч рублей. Соответствующее решение сегодня приняли депутаты регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Размер соцпомощи на основании социального контракта в настоящее время составляет 25 тысяч рублей.
В первую очередь такую помощь получат женщины, воспитывающие детей до трех лет и многодетные матери. Помощь будет оказываться не ежеквартально.
Напомним, социальный контракт — это мера поддержки социально уязвимых граждан, цель которой — помочь человеку или семье выйти из трудной жизненной ситуации и улучшить качество жизни. При этом доход получателей должен быть меньше прожиточного минимума.
Как сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума в Архангельской области составляет чуть боле 14 тысяч рублей. Добавим, что в 3 квартале среднедушевой доход населения области составил 35,2 тысячи рублей, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.