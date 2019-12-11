Душанбе, , 14:42 — REGNUM Китайская компания TBEA построила в горах Айнинского района Согдийской области городок для своих работников, занятых в строительстве обогатительной фабрики и геологоразведочных работах на рудниках «Дуоба» и «Верхний Кумарг».

По информации министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, на рудниках сейчас задействованы более 400 рабочих, из которых почти 200 человек — это граждане Китая.

На сегодняшний день китайская компания уже построила и сдала в эксплуатацию лабораторию по анализу руды и площадку для выщелачивания руды. Её мощность будет составлять 50 тыс. тонн в год. Помимо этого, TBEA установила подстанцию, провела линии электропередач на 29 км и построила автодорогу (21 км).

В возведение фабрики по добыче золота китайская компания вложит порядка 180 млн долл. При этом её производственная мощность изначально будет составлять 660 тыс. тонн руды в год, из которых очистительный цех фабрики (аффинажный цех) сможет получать до 2 тонн чистого золота 999,9 пробы.

Отметим, что золото этой пробы довольно редко используется для изготовления ювелирных изделий. Чаще всего металл такой высокой пробы приобретают центральные банки различных стран мира для последующего формирования государственных запасов золота. Такое золото еще называют «банковским» или «четыре девятки», так как оно является самым чистым золотом.

В министерстве промышленности отметили, что запасы рудников «Дуоба» и «Верхний Кумарг» составляют 64,7 тонны золота.

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