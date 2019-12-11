Бишкек, , 14:35 — REGNUM Парламент Киргизии сегодня, 11 декабря, принял во втором и в третьем (финальном) чтении закон о снижение штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Одобренные парламентариями поправки в законодательство республики предусматривают уменьшение штрафов с 3 000 до 1 000 сомов (с 2 730 до 910 рублей):

за нарушение правил остановки и стоянки,

за несоблюдение безопасной дистанции и интервала,

за нарушение расположения транспортных средств на проезжей части,

за невыполнение требований об остановке перед стоп-линией,

за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами и предупредительными сигналами.

В то же время принятые парламентом изменения предусматривают ужесточение наказание за управление автомобилем с подложными или поддельными номерами — штраф за такое правонарушение увеличивают с 10 000 до 30 000 сомов (с 9 100 до 27 300 рублей).

А за подделку автономеров автовладельцев будут штрафовать на сумму от 30 000 до 60 000 сомов (от 27 300 до 54 600 рублей).