Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Отмена комиссий за перевод средств между регионами внутри одного банка — справедливое решение, издержки банков на такие переводы незначительны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 11 декабря, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя утверждение Госдумой закона об отмене «банковского роуминга».

Как сообщалось ранее, парламент в третьем чтении утвердил закон, запрещающий взимать комиссию за перевод средств между счетами, зарегистрированными в разных региональных отделениях одного и того же банка. Это решение должно в том числе стимулировать развитие межрегиональных связей.

https://regnum.ru/news/economy/2803439.html

«Такая комиссия существует в некоторых финансовых учреждениях. Это вопрос политики банка — где-то такая услуга была платной, где-то бесплатной.

Ее отмену можно считать правильным решением. Издержки банков на такие переводы незначительны, ведь средства не покидают банка. Внутренние транзакции проходят в электронном виде, все, что понадобится — один раз настроить программное обеспечение.

Что касается возможного замещения потери от этих комиссий, то банки, разумеется, предлагают клиентам платные услуги, но при этом не забывают оглядываться на конкурентов, оценивая, какие именно услуги могут быть платными», — отметил Владимир Джикович.