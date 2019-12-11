Санкт-Петербург, 11 декабря 2019, 14:29 — REGNUM Отмена комиссий за перевод средств между регионами внутри одного банка — справедливое решение, издержки банков на такие переводы незначительны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 11 декабря, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя утверждение Госдумой закона об отмене «банковского роуминга».
Как сообщалось ранее, парламент в третьем чтении утвердил закон, запрещающий взимать комиссию за перевод средств между счетами, зарегистрированными в разных региональных отделениях одного и того же банка. Это решение должно в том числе стимулировать развитие межрегиональных связей.
https://regnum.ru/news/economy/2803439.html