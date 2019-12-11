Москва, , 14:28 — REGNUM С немецким чиновником трудно не согласиться, что санкции США против «Северного потока — 2» являются угрозой ЕС, хотя странно, что об этом заговорили только сейчас, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков комментируя заявление Восточного комитета немецкой экономики.

«Вашингтон уже неоднократно в своём противостоянии с теми или иными государствами, будь то Ирак, Иран, Сирия или Россия, пренебрегал политическими и экономическими интересами своих европейских союзников.

Можно вспомнить саботирование США газопроводных проектов из СССР в Европу в 80-х годах прошлого века, фактическое разрушение бизнес-проектов французских атомщиков на Ближнем Востоке, санкции против иранского и иракского экспорта нефти, приводившие к росту стоимости энергоносителей для Европы. Да и в своих торговых войнах с европейским бизнесом США не очень стесняются в средствах.

С другой стороны, нынешние санкции против «Северного потока — 2», как уже отмечалось экспертами, серьезной проблемы для проекта не представляют, так что в данном случае речь скорее о риторике, чем о реальных угрозах.

Европейцам нет никакого смысла сворачивать уже запущенные проекты по регазификации сжиженного газа, поскольку на них они могут принимать не только американский, но и российский или ближневосточный газ», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный комитет немецкой экономики назвал американские санкции против «Северного потока — 2» угрозой суверенитету Европейского союза (ЕС).

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