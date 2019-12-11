Санкт-Петербург, 11 декабря 2019, 14:27 — REGNUM Снижение ипотечных ставок больше не стимулирует рост спроса на эти кредиты, и является ли нынешнее время «золотым» для ипотеки — вопрос, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 11 декабря, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя высказывания Германа Грефа.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России наступило «золотое время» для получения ипотеки: ставки снижаются, инфляция сокращается, закредитованность граждан невысока, а емкость ипотечного рынка велика.
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