Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Снижение ипотечных ставок больше не стимулирует рост спроса на эти кредиты, и является ли нынешнее время «золотым» для ипотеки — вопрос, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 11 декабря, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя высказывания Германа Грефа.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России наступило «золотое время» для получения ипотеки: ставки снижаются, инфляция сокращается, закредитованность граждан невысока, а емкость ипотечного рынка велика.

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«Ставки действительно снижаются, но симптомы на рынке при этом довольно тревожные. Потому что, несмотря на снижение ставок, значительно снижается и число выданных ипотечных кредитов.

То есть снижение уровня ставки как стимул уже не работает. Банки растеряны и ищут выход из ситуации. Растет доля самых «рисковых» кредитов, с нулевым первым взносом.

Центробанк пытается снижать число таких кредитов. Но и позиция банков понятна. Они заинтересованы в наращивании ипотеки, потому что надежность таких кредитов наиболее высока: банки получают по ним не самый высокий доход, зато и риски там минимальны», — отметил Максим Ельцов.