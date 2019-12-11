Москва, , 14:23 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Вьетнаму перейти на расчеты в национальных валютах, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

«Нам правильно было бы переходить на использование национальных валют во взаимных расчетах. Для расширения такой практики важно принятие необходимой правовой базы. Было бы правильно активней использовать потенциал совместного Вьетнамско-Российского банка в обслуживании крупных инвестиционных проектов», — заявил Володин в ходе первого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

Эту тему можно вынести на повестку обсуждения следующего заседания межпарламентской комиссии, предложил Володин.

В Госдуме проходит первое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама с участием Володина и Нгуен Тхи Ким Нган.

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