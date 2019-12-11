Москва, , 14:23 — REGNUM Роскачество объявило о создании шести национальных стандартов на сельхозпродукцию с улучшенными экологическими характеристиками.

Поручение президента

История национального «Зеленого стандарта» — сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками началась в феврале. Тогда Президент РФ Владимир Путин в своем обращении Правительству предложил создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции. Он должен гарантировать, что в её производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии.

Такой ход, прежде всего, даст возможность российскому потребителю выбирать более качественные и полезные для здоровья продукты питания. Другой эффект — повышение конкурентных преимуществ отечественной продукции.

— На внешнем рынке пойдет все «влет», я вас уверяю, — выразил уверенность Владимир Путин.

Согласно стратегии развития российского агропромышленного комплекса до 2024 года, экспорт продукции сектора должен вырасти до $45 млрд. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, доля «зеленой» продукции в агроэкспорте может достичь 10−15%, но для этого важно быстро утвердить все нормативно-правовые акты и «очень грамотно сработать с нашими западными партнёрами, которые готовы покупать такую продукцию».

Уже летом Минсельхоз России представил проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками». Он выделяет «зеленую» продукцию в отдельный сегмент, отличный и от органических продуктов питания, и от массового рынка. Выделение сегмента продукции с улучшенными экологическими характеристиками не является уникальным явлением в мировой практике. По словам Дмитрия Патрушева, «зеленая» продукция должна быть доступна практически повсеместно, в отличие от более эксклюзивной органической продукции, причем речь не идет о снижении требований по качеству.

На первых порах ожидалось, что основным отличием «Зеленого стандарта» от органической продукции будет возможность использования высококлассных минеральных удобрений российского производства. Сегодня, после принятия пакета национальных стандартов, очевидно, что речь идет о создании целого свода требований, направленных на сокращение негативного влияния сельхозпроизводства и потребления на окружающую среду и здоровье человека. А минеральным удобрениям посвящены лишь два из шести новых стандартов.

Цена останется прежней

Как раз минеральные удобрения и оказались в центре внимания профессионального сообщества. Разработанные при участии более 20 отраслевых и экспертных организаций, включая крупнейших российских производителей минеральных удобрений «ФосАгро» и «Уралкалий», они впервые нормируют содержание в минеральных удобрениях тяжелых металлов — в первую очередь, кадмия — токсичного металла, который может поражать внутренние органы и скелет человека, и являться причиной онкологических заболеваний.

По словам гендиректора «ФосАгро», президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, разработчики новых нормативов ориентировались на опыт Европы, где ограничения по кадмию появились около 30 лет назад. Впервые лимит был введен в 1981 году в Швейцарии, а этим летом Евросоюз принял единый лимит по содержанию кадмия в удобрениях — 60 мг на 1 кг действующего вещества, который вступит в силу через два с лишним года. А пока же эти лимиты варьируются от минимальных в Венгрии, Словакии, Финляндии — на уровне 22 мг/кг до «антирекордных» 90 мг/кг во Франции и Бельгии.

В России этот стандарт втрое жестче официального европейского — 20 мг/ кг. Российские аграрии применяют минеральные удобрения отечественного производства, и могут использовать их доказанную экологическую чистоту как конкурентное преимущество при экспорте сельхозпродукции, говорит Андрей Гурьев. 100% российских производителей удобрений уже готовы к сертификации по новым нормам без дополнительных затрат и увеличения стоимости для потребителей. Российские аграрии по-прежнему будут иметь возможность закупать удобрения по цене ниже, чем их зарубежные коллеги и сохранить ценовую конкурентоспособность своей продукции.

Важно понимать, что новые стандарты не ограничивают объемы применения минеральных удобрений и не сдерживают интенсификацию сельского хозяйства, говорит Андрей Гурьев. Разумное, профессиональное применение удобрений не приводит к загрязнению или деградации почв. Максимально эффективно используется каждый гектар пашни. Интенсивное сельское хозяйство на основе экологически чистых минеральных удобрений позволит удовлетворять растущий потребительский спрос на «зеленые» продукты питания, не увеличивая стоимость продуктовой корзины в России.

Создается «Зеленый клуб»

Поскольку стандарты на «зеленую» сельхозпродукцию сформулированы, российские сельхозтоваропроизводители уже могут начинать подготовку к вступлению в силу закона (1 января 2021 года).

Впереди еще год, но производители минеральных удобрений, представители агропромышленного комплекса и ритейла решили начать объединяться в «Зеленый клуб» — независимую ассоциацию производителей и поставщиков продукции с улучшенными экологическими характеристиками.

«Зеленый клуб» станет первой в мире организацией, в которую войдут представители всех звеньев сельскохозяйственной цепочки производства продуктов питания — «от руды до еды», — говорит Андрей Гурьев. — В следующем году члены ассоциации планируют готовиться к вступлению закона о «зеленой» продукции. Принятие закона позволит производителям маркировать экологически чистые продукты питания, а потребителям — делать обоснованный выбор в пользу здоровой и полезной продукции».