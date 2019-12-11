Чебоксары, , 14:21 — REGNUM В Чувашии платёжная дисциплина за сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) остаётся высокой в городах, в то время как в сельской местности платят за мусор менее 60% населения. Об этом говорилось на совещании в региональном правительстве, где были подведены предварительные итоги реализации мусорной реформы.

Чиновники в Чувашии обсуждают результаты мусорной реформы Cap.ru

В настоящее время собираемость платы за услугу по обращению с ТКО составляет 81%, в том числе в городах — 90%, в сельской местности — 59%. Общий размер долга составляет 239,4 млн рублей, из них задолженность горожан — 75 млн рублей, юридических лиц — 29 млн рублей.

Региональный оператор отмечает, что с должниками ведется претензионно-исковая работа, но «осуществить её в полной мере мешает отсутствие персональных данных граждан, проживающих в ИЖС» (частных домах).

По данным властей, с 1 октября 2018 года (начало мусорной реформы в Чувашии) вывезено более 3 млн кубометров отходов с 13 823 площадок для сбора ТКО. Мусор складируется в 18 тыс. контейнерах, из них почти 7,7 тыс. приобретено за счёт республиканского бюджета: на это направлено 87 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжают выявлять несанкционированные свалки. На днях история с завалами возле аэропорта Чебоксар получила новое продолжение. Общественники после очередного рейда констатировали, что уборка мусора была проведена формально, «для галочки». Напомним, речь идёт о свалках строительных и бытовых отходов в охранной зоне линий электропередач в Чебоксарах, а также навалах мусора возле аэропорта.

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