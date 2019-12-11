Москва, , 14:15 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на уточнение норм перечисления курортного сбора в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Речь идет о порядке перечисления курортного сбора — платы, которая взимается с туристов в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Крыму. Эти средства должны быть направлены в бюджет региона на улучшение туристской инфраструктуры.

При этом, как отмечают в правительстве, на практике участники эксперимента столкнулись с тем, что нагрузка на операторов курортного сбора возрастает из-за комиссии, которую банки взимают при перечислении курортного сбора в бюджет региона. В связи с этим правительство предлагает отменить взимание комиссии при перечислении курортного сбора в региональные бюджеты.