Джакарта, , 14:34 — REGNUM Экспортно-импортный Банк Кореи (KEXIM) намерен поддержать проект расширения нефтеперерабатывающего завода в Индонезии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей банка.

По их словам, 10 декабря в Джакарте представители Экспортно-импортного Банка Кореи и государственной нефтигазовой компании Pertamina подписали письмо о намерении оказать финансовую поддержку проекту.

Известно, что посредством проектного финансирования индонезийская компания Pertamina намерена привлечь в проект $3,8 из $5,1 млрд.

Отметим, что расширением завода в Баликпапане займется консорциум, в состав которого вошла южнокорейская инжиниринговая компания Hyundai Engineering.

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