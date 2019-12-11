Джакарта, , 14:05 — REGNUM Министерство торговли Индонезии осуществит торговую миссию на Тайване, запланированную на 10−12 декабря 2019 года, сообщает Antara.

Издание отмечает, что эта деятельность является стратегическим усилием министерства торговли по увеличению индонезийского экспорта на мировой рынок.

«Министерство торговли продолжает наращивать торговые представительства в различных регионах, стремясь увеличить экспорт. Ожидается, что эта торговая миссия на Тайване поможет индонезийским предпринимателям в достижении цели», — заявил представитель министерства торговли.

Напомним, в 2018 году общий объем торговли между Индонезией и Тайванем достиг 8,26 млрд долларов США. За этот период индонезийский экспорт был зафиксирован на уровне 4,7 млрд долларов США, а индонезийский импорт из Тайваня — 3,56 млрд долларов США. Индонезия также является поставщиком угля для тайваньской промышленности.