Москва, , 14:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает реальным достижение объема товарооборота между Россией и Вьетнамом в 10 млрд долларов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

«В этом году спад товарооборота по сравнению с прошлым годом, когда мы росли, и задача, поставленная главами государств, пока не достигнута, потому что наш торговый оборот в 2018 году составил 6,1 млрд долларов, в этом году ожидаем, что он будет меньше, задача — выйти на 10 млрд. Это вполне реально», — заявил Володин в ходе встречи с председателем Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Заложенная основа, динамичное развитие отношений между странами позволят выйти на более существенный рост товарооборота между странами, отметил спикер Госдумы.